Rusya ile Türkiye'nin ortak ateşkes çağrısının ardından Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil bölgeleri vurarak saldırılarına devam ediyor. Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'nin deposuna havan topuyla saldırdı.
7 KAMYON KÜLE DÖNDÜ
Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin açıklamasına göre, saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralandı ve şirkete ait 7 kamyon alev alev yanarak küle döndü.
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