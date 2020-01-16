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  • 17.01.2020 07:13
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 08:02

Son dakika: 'yi vurdu! bilançoyu açıkladı

Merkez Komutanlığı (), ABD- geriliminin ardından 8 Ocak'ta İran'ın 'taki ABD üslerinde düzenlediği füzeli saldırıda 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı geçirdiklerini açıkladı. ABD bu askerleri tedavileri için Almanya ve Kuveyt'teki askeri üsse gönderdi.

İran ABD'yi vurdu! CENTCOM bilançoyu açıkladı

8 askerin tedavi için Almanya'ya, 3 askerin ise Kuveyt'e nakledildiğini açıkladı WASHINGTON (AA) - 'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı 'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt'teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, "Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya'daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt'teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi." dedi.
Askerlerin tedavilerinden sonra Irak'a döneceğini kaydeden Urban, "Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl'a 3 asker ise Arifjan'a nakledildi." bilgisini paylaştı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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