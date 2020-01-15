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  • 15.01.2020 17:29
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 17:39

Son dakika: Melbourne Havaalanı'nda uçuşlar sağanak yağışlar nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberi... Avustralya'nın Victoria eyaletindeki ve fırtınalar nedeniyle 'nda seferler iptal oldu. Uçuş için bekleyen yolcular mağdur olurken, Avustralyalılar sosyal medyadan konuyla ilgili binlerce tweet atarak duruma tepki gösterdi.

Melbourne Havaalanı'nda uçuşlar iptal edildi

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki ve fırtınalar nedeniyle 'nda seferler iptal oldu. Uçuş için bekleyen yolcular mağdur olurken, Avustralyalılar sosyal medyadan konuyla ilgili binlerce tweet attı ve şikayetlerini dile getirdi.

Yolculara, havaalanı saat 16:30 civarında kapatıldığı için kalkış yapamayacakları söylendi.

ONLARCA UÇAK İNİŞ YAPAMADI!
Bir yolcu, pilotun "40 uçağın Melbourne'e inmeye çalıştığını söylediğini ve Sydney'den Melbourne'e en az 18: 00'a kadar hiçbir kalkış olmayacak" dediğini aktardı.

Bir tweette, Melbourne Havaalanı duman ve fırtınanın soruna yol açtığını belirtti.

HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE SAHİLLERE GİRİŞLER KAPATILDI
Öte yandan Melbourne'da hava kirliliği nedeniyle havuz ve sahillere girişler kapatıldı, at yarışları iptal edildi, inşaat çalışanlarının açık alanda çalışmasına ara verildi ve bazı tenis maçları iptal edildi.

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