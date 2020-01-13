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İstanbul Havalimanı'na uyku kabini

İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminaline İGA Sleepod uyku kapsülleri kuruldu. Saatlik ücret 9 euro olacak. Tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz verilecek. Battaniye, yastık gibi ek hizmetlere 2 euro daha ödenecek.

Havalimanına uyku kabini
İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminaline İGA Sleepod uyku kapsülleri kuruldu. Saatlik ücret 9 euro olacak. Tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz verilecek. Battaniye, yastık gibi ek hizmetlere 2 euro daha ödenecek.

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