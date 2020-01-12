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  • 12.01.2020 12:13
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 12:13

'nda '' uygulaması! duyurdu!

’nın işletmecisi olan , terminalinde bekleyen yolcular için uyku kabini () uygulamasının başladığını duyurdu. Resmi internet sitesinden açıklama yapan İGA, “İGA Sleepod hizmetimiz ile artık havalimanının içinde istediğiniz zaman dinlenebileceğiniz sadece size özel bir alan var” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda 'sleepod' uygulaması!

Uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit uçuşların yolcuları için verilmeye başlanan '' uygulaması Terminali'nde hayata geçirildi.

Havalimanı'nın işletmecisi 'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, havalimanın sessiz bir bölümüne kurulan 'İGA Sleepod'lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 Euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek. Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 Euro daha ödeyecek. Yolcuların yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod'larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz bulunuyor.

İGA DUYURDU
İGA bu yeni hizmetini, "Havalimanında dinlenmenin en kolay yolu: İGA Sleepod' şeklinde duyururken, şu ifadelere yer verdi:

"İGA Sleepod hizmetimiz ile artık havalimanının içinde istediğiniz zaman dinlenebileceğiniz sadece size özel bir alan var. Özel fiyatları, kolay kullanımı ve havalimanında dilediğiniz an ulaşabileceğiniz en sessiz noktalarda bulunmasıyla siz de dinlenme keyfinizi İGA Sleepod ayrıcalığı ile yaşayabilirsiniz."

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