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  • 14.01.2020 14:34
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:52

haberi: Darbeci milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor

... Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar, milislerinin saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını duyurdu. Askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

Hafter saldırılara devam etmek için toplanıyor

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar, milislerinin saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını açıkladı.
Askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını belirtti.

BARIŞA "HAYIR" DEDİLER!
Darbeci Halife Hafter, dün Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından sözleşmeyi imzalamayarak Moskova'dan ayrıldı. Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Libya krizini sonlandırmak için hazırlanan ancak ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in imzalamadığı anlaşma, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini öngörüyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti anlaşmayı kabul ederek, imzaladı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istedi. Ancak, Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Hafter'in anlaşmayı imzalamadan ülkeden ayrıldığını duyurdu.



ERDOĞAN: HAK ETTİĞİ DERSİ VERİRİZ!
Başkan Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda "Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız." demişti.

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