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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:31

Son dakika: Başbakanı Sarrac 'daki görüşme sonrası 'a geldi

Son dakika haberine göre Başbakanı Es-Sarrac dönüşü 'da mola verdi. Libya'da imzalanması için Rusya'da Hafter ile bir araya gelen Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'a döndü.

Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'da

'da bir anlaşması imzalanması için General Hafter ile 'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından 'da mola verdi.

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.

Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

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