Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi ağırladı. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Libya meselesini ele aldıklarını anlattı:
LİBYA'DAKİ gelişmeleri ele aldık. Suriye konusunu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisinin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz.
BU hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek şahsım gerekse Conte bizler de Berlin'e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var.
İSTANBUL'DA Sayın Putin'le açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte Libya'da ve İdlib'de ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi temele oturtulması için gayret göstermekteyiz.
BERLİN süreciyle alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere bakınca güçlü katılım var. Güçlü katılımla birlikte günübirlik de olsa yapılacak çalışmada güçlü netice çıkacaktır. Moskova'da yapılan çalışmalar Berlin sürecinin altyapısını oluşturacaktır.
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İtalya Başbakanı Conte, "Türk-Rus deklarasyonu sayesinde gidişatın olumlu olduğunu görüyoruz. Bunun Libya'da önemli bir fırsat penceresi açacağını ümit ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, Berlin Süreci'nin Libya'da ortak çözüm için önemli bir fırsat oluşturacağını söyledi.
BARIŞ MASASI
BAŞKAN Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in çabaları sonucu Libya'daki taraflar, Moskova'da görüşmelere başladı. Türk tarafında Çavuşoğlu ve Akar, UMH lideri Fayiz Serrac ile bir araya geldi. Rus heyeti de darbeci general Halife Hafter'le görüştü. Hafter, oluşturulan mutabakat metnini incelemek için bir gün süre istedi.
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