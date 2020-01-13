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  • 13.01.2020 17:12
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 17:12

İdama mahkum edilmişti! davasında yeni gelişme: ya aykırı

Lahor Yüksek Mahkemesi (), eski 'i vatana ihanetten yargılamak için özel mahkeme kurulmasının ya aykırı olduğunu açıkladı.

İdama mahkum edilmişti! Flaş gelişme

Aralık ayında idama mahkum edilen Müşerref'i yargılayan özel mahkemenin ya aykırı olarak kurulduğu, Müşerref'in adil yargılanmadığı ve idam cezasının yasalara aykırı biçimde verildiği iddialarıyla 'ye sunulan dilekçeye ilişkin üçüncü duruşma bugün yapıldı.

Hükümet adına mahkemeye katılan Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı İştiyak Han, 2013'te hükümette olan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) tarafından özel mahkeme kurulduğunu, bugünkü hükümetin sadece bu mahkemeye atamalar yaptığını söyledi.

Dilekçesini görüşen LHC Müşerref'e 2007 yılında anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle verilen cezaya ilişkin anayasa maddesinin 2010 yılında değiştiğini ve bu nedenle yasanın geriye doğru uygulanamayacağını belirtti.

Müşerref'in özel mahkemede yargılandığını hatırlatan LHC, özel mahkeme kurulmasının da anayasaya aykırı olduğu kaydetti.

Özel mahkemenin anayasaya aykırı olduğu, Müşerref'in adil yargılanmadığı ve alınan idam kararının yasalara uygun olmadığı iddiasıyla yapılan itirazı görüşen mahkeme, tüm taraflar savunmalarını bitirene kadar kararını açıklamayacağını duyurdu.

VATANA İHANETTEN İDAM CEZASI ALDI
Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanının avukatları 27 Aralık'ta karara itiraz etmiş ve itiraz 9 Ocak'ta görüşülmeye başlanmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

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