Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ordudan tepki geldi. Yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duydukları belirtildi: Müşerref 40 yılı aşkın süredir Pakistan'a hizmet verdi. Asla vatan haini olamaz.
- Dünya
- 18.12.2019
- Gazete
Müşerref’e idam cezası
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ordudan tepki geldi. Yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duydukları belirtildi: Müşerref 40 yılı aşkın süredir Pakistan'a hizmet verdi. Asla vatan haini olamaz.
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