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Müşerref’e idam cezası

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ordudan tepki geldi. Yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duydukları belirtildi: Müşerref 40 yılı aşkın süredir Pakistan'a hizmet verdi. Asla vatan haini olamaz.

Müşerref’e idam cezası
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ordudan tepki geldi. Yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duydukları belirtildi: Müşerref 40 yılı aşkın süredir Pakistan'a hizmet verdi. Asla vatan haini olamaz.

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