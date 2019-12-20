Darbe yaptıktan sonra Pakistan'ı 9 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e, yasalara aykırı kararlar alma ve vatana ihanet gibi suçlardan birçok dava açılmıştı.



Müşerref, geçtiğimiz günlerde İslamabad kentindeki Karaçi ve Lahor Yüksek Mahkemeleri başkanlarının da yer aldığı özel bir mahkeme tarafından, idam cezasına mahkum edildi.



Dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından Özel mahkemenin karar dosyasındaki bir madde ülkeyi karıştırdı.





''SÜRÜKLENEREK GETİRİLSİN, 3 GÜN SERGİLENSİN''

Özel mahkemenin verdiği karardaki skandal ifadeler, İslamabad yönetimi ve halk arasında infiale neden oldu.



Özel mahkeme Pervez Müşerref kararının 66. fıkrasında yer alan firari Pervez Müşerref'in idamdan önce ölmesi halinde, ''Cesedinin sürüklenerek D-Chowk'a (İslamabad'da devlet binalarının bulunduğu bölge) getirilmesi, burada 3 gün asılarak sergilenmesi.'' ifadeleri, halk arasında büyük öfkeye neden oldu.



Karara sert tepki gösteren Pakistan Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Avukat Dr. Muhammed Farogh Naseem kararı, ''Bir hakim tarafından verilen görülmemiş aşağılayıcı bir karar.'' olarak kınadı.



''BU KARARI VEREN HAKİM, ZİHİNSEL OLARAK YETERSİZDİR''

Hükümetin konuyu Yüksek Yargı Konseyi'ne götüreceğini belirten Naseem, karara paragrafı ekleyen Peşaver Yüksek Mahkemesi Başkanı Vaqar Ahmad Seth'in görev için uygun olmadığını ve bunun soruşturulması gerektiğini belirtti.



Naseem, ''Bir hakim böyle bir karar verirse, bu hakim zihinsel olarak bu görevi yapmaya uygun değildir, yetersizdir.'' ifadelerini kullandı.



Hükümetin yanı sıra hukuk camiasından da karara tepkiler yağıyor. Bazı avukatlar, mahkemenin 'hukuğun üstünlüğüne' gölge düşürdüğünü, alınan diğer kararları değersizleştirdiğini belirtti.



Bazı avukatlar ise bu kararın Müşerrefin leyhine kullanılarak başarılı bir temyiz şansını artırabileceğini savundu.



ORDU TEPKİLİ

Pakistak ordusu Müşerrev hakkında verilen idam kararına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Ordudan yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duyduklarını belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Müşerref'in 40 yılı aşkın süredir Pakistan için hizmet verdiği ve asla vatan haini olamayacağı vurgulanırken adaletin anayasa ile uyumlu olmasını bekledikleri belirtildi.



MÜŞERREF 'KİŞİSEL İNTİKAM' DEDİ

Pervez Müşerref, paylaştığı videoyla hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.



Görüntüleri Pakistan medyasında paylaşılan Müşerref, kararı televizyondan öğrendiğini söyleyerek, "Birisi hakkında kendisinin ya da avukatının savunma yapmasına müsaade edilmeden böyle bir karar verilen davanın başka bir örneği yoktur." dedi.



Müşerref, savunmasını görüntülü olarak yapmak istediğini ancak bunun da kabul edilmediğini ifade ederek, hukukun üstünlüğü kuralının dava boyunca gözardı edildiğini vurguladı.



Davanın kendisine karşı kişisel intikam hissiyle açıldığını söyleyen Müşerref, "Bu davanın görülmesine bile gerek yoktu. Bu dava yüksek pozisyonlarda olup görevini kötüye kullanan bazı insanlar tarafından tamamen bana karşı kişisel intikam almak için açıldı. Böylesine yasayı kötüye kullanmak, bir kişiyi hedef almak ve olayları istedikleri gibi kullanmak niyetlerinin ne olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



Askeri darbe ile 1999'da iktidara gelen Müşerref, 2007 yılında anayasaya aykırı şekilde olağanüstü hâl ilan ettiği için 'vatana ihanet'le suçlandı.



Peşaver Yüksek Mahkemesi Başkanı Vakar Ahmed Seth'in başkanlığındaki üç hakimden oluşan özel mahkeme, 2008 yılında devlet başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Müşerref'i suçlu bularak, idama mahkûm etti.



Yargılama Dubai'de yaşayan 76 yaşındaki Pervez Müşerref'in gıyabında yapıldı.