Brezilya'da bir hakim, İsa peygamberin eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetmişti.

"İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı" (The First Temptation of Christ) adlı film, ülkedeki muhafazakar Hristiyanları kızdırmıştı.

Hakim Benedicto Abicai kararında "İfade özgürlüğü mutlak değildir" dedi ve Netflix'ten filmi, Yüksek Mahkeme kararını verene kadar kaldırmasını talep etmişti.





Abicai kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini de eklemişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Dias Toffoli ise "İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir" diyerek, Netflix'in filmi göstermeye devam etmesi gerektiğine hükmetti.

Toffoli "Hiç kimse mizahi hicvin, temelleri 2 bin yıl öncesine dayanan Hristiyan inancının değerlerini zayıflatma kabiliyeti olduğunu iddia edemez" dedi.

Ülkede 2 milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.

Noel döneminde yayınlanan parodi film, Brezilyalı YouTube komedi grubu Porta dos Fundos (Arka Kapı) tarafından çekildi.

Filmde İsa, sevgilisi olduğu düşünülen bir erkeği, ailesiyle tanıştırmak üzere evine götürüyor.

Bu senaryoya kızan bazı muhafazakar Hristiyanlar, Noel öncesi yapımcı şirketin Rio de Janeiro'daki ofisine molotof kokteyllerle saldırdı.





Saldırganlardan birinin Rusya'ya kaçtığı ve Interpol tarafından arandığı bildirildi.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamarda ülkesinin bir "eşcinsel turizmi cenneti olmasına izin vermeyeceğini" söylemiş, ayrıca "Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim" demişti.

Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, tepki çeken filmle ilgili olarak Twitter hesabından "Çöp. Brezilya toplumunu yansıtmıyor" yorumunu yaptı.

Brezilya dahil tüm dünyada büyük tepkiyle karşılayan NETFLIX'in sapkınlığı öven yapımları saymakla bitmiyor. Her yıl yüzlerce projeye imza atan NETFLIX, her yapımında eşcinselliği önplana çıkarmayı ve parlatmayı ihmal etmiyor.



"3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşındaki kız çocukları öpüştürülüyor.





Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.





Netflix'in "Ejderhalar Prensi" adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyor. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü..



Sinemalarda ailecek izlenen (ayrıca Netflix'te de yayınlanan) Leylekler çizgi filminin sonunda leylekler, eşcinsel çiftlere de çocuk getiriyordu.







Öte yandan yakın dönemde yayımlanan Türk film ve dizilerinde de eşcinsel karakterlere sistematik olarak yer veriliyor. Yardımsever ve naif karakterleri canlandıran eşcinsellerin seyirci gözünde olumlu bir imaja sahip olması amaçlanıyor.







Netflix'in tüm dünyada pazarladığı "Le Casa de Papel" dizisinin 3. sezonunda da Helsinki isimli erkek karakterin eşcinsel ilişkisi, ilk sezonda Tokyo karakterinin bir kadınla öpüştürülmesi tamamen Batı kaynaklı eşcinselliği normalleştirme operasyonunun parçası olarak dikkat çekti.







"Pariah" isimli yapımsa Bronx'ta yaşayan bir lezbiyen genç kızın hem ailesine hem de arkadaşlarına açılmasının hikayesi üzerinden eşcinsellik propagandası yapıyor.

Netflix'te eşcinsellik temalı sapkınlığın progandasını yapan diğer filmler ise şöyle:

Those People: Manhattan'da yaşayan genç bir eşcinselin sözde "aşk" arayış hikayesi. 2015 yapımda yine sapkın ilişkilerin ekrana boca ediliyor.

"Holding the man" adlı 2015 yapımı film de sapkın eşcinselliğin işlendiği film. "Futuro Beach" ise İspanyol yapımı boğulmaktan kurtardıkları adam aracılığıyla sapkın ilişki yaşayan iki eşcinselin hikayesini anlatıyor.

Netflix sapkın ilişkilerin propagandasını öylesine ileri götürdü ki, "Fourth Man Out" isimli yapımda Chris'in eşcinsel olarak açılma hikayesi diye sunulan rezalete bile yer verdi.





Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven NETFLIX'in skandalları bununla da sınırlı kalmıyor. Yayınlanan bir dizide, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

NETFLIX bunu hep yapıyor, hem de organize bir şekilde! Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.





NETFLIX'TE daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı. Yine Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.