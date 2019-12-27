Brezilya'da Netflix'e Hz. İsa tepkisi çığ gibi büyüyor! Yapımcı firmaya molotofkokteylli saldırı

Bu ayın başında Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği Netflix filmi ülkede ciddi tepkilere neden oldu.

Filmin Netflix'ten kaldırılması için başlatılan imza kampanyası, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı. Ancak film platformda yer almaya devam edince, Porta dos Fundos'un Rio de Janeiro'daki ofisine molotofkokteylli bir saldırı düzenlendi.

DEVLET BAŞKANI'NIN OĞLU KONUŞTU

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, grup tarafından yapılan açıklamada "Daha güçlü, daha ilham verici olarak devam edeceğiz, ülke bu nefret fırtınasından kurtulacak ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra aşk da hüküm sürecek" ifadelerini kullandı

Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro, Netflix filmini bir 'çöp' olarak nitelendirerek 'yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini' savundu.