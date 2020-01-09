Son dakika: ABD üssü yakınına bir saldırı daha gerçekleşti
Son dakika haberine göre Reuters haber ajansı, Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu geçtiğimiz günlerde önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirmişti.
Son dakika haberine göre Reuters haber ajansı, Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi.
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