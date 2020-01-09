İran'da bir skandal görüntü daha! Çocukları Süleymani'nin fotoğrafına secde ettirdiler!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, geçtiğimiz hafta ABD'nin füzeli saldırısı sonucunda Bağdat'ta öldürüldü.

Süleymani, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde toprağa verildi.

CENAZEDE KEFEN İZDİHAMI

İranlı komutanın cenazesi memleketi Kirman'da toprağa verilmek için götürülürken kefeninden parça koparmak isteyenler izdihama yol açtı. 50'den fazla kişi ezilerek öldü.

FOTOĞRAFINA SECDE ETTİRDİLER

Süleymani'nin ölümünün ardından çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündeminde... Söz konusu görselde, Kasım Süleymani ve Humeyni'nin fotoğrafının olduğu masanın önündeki çocuklar fotoğraflara doğru secde ediyor.

KASIM SÜLEYMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."