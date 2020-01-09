İran'da düşen yolcu uçağında korkunç şüphe: Enkazında füze parçaları var
İran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İranlı yetkililer, Tahran-Kiev seferi için havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayollarına (MAU) ait yolcu uçağının kaza anında havalimanına geri dönmeye çalıştığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken, Ukrayna'dan bir uzman ekip de araştırmalara katılmak için bugün İran'a hareket etti. Terörist bir saldırı ihtimalini araştırmaya hazırlanan Ukrayna, füze, çarpışma veya motor patlaması gibi olasılıklarını da değerlendirecek.
09.01.2020 14:06
- Son Güncelleme: 09.01.2020 14:09
176 yolcu ve mürettebatı taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanmış ancak kısa süre sonra düşmüştü.
176 yolcu ve mürettebatı taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanmış ancak kısa süre sonra düşmüştü.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran'da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.
Danilov, Ukrayna merkezli internet sitesi Censor.NET'e yaptığı açıklamada, İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatı doğrultusunda bir komisyonun kazayı araştırmak üzere Tahran'a gittiğini anlatan Danilov, "Söz konusu ekipte bakanlık ve ilgili birimlerden toplam 45 kişi bulunuyor ve İranlı yetkililerle görüşmeler yapıyorlar." dedi.