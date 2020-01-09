İran'da düşen yolcu uçağında korkunç şüphe: Enkazında füze parçaları var

İran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İranlı yetkililer, Tahran-Kiev seferi için havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayollarına (MAU) ait yolcu uçağının kaza anında havalimanına geri dönmeye çalıştığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken, Ukrayna'dan bir uzman ekip de araştırmalara katılmak için bugün İran'a hareket etti. Terörist bir saldırı ihtimalini araştırmaya hazırlanan Ukrayna, füze, çarpışma veya motor patlaması gibi olasılıklarını da değerlendirecek.

09.01.2020 14:06 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





