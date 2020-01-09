İran saldırıda kullandığı füzeleri paylaştı! Dünyanın konuştuğu olayda dikkat çeken detay!

RADAR BOĞMA ÖZELLİĞİ

Tasnim'in haberine göre, Fetih-313 füzesi çok süratlı olduğu için ABD hava savunma sistemlerini tarafından önceden saptanamadı.

Fırlatılan bir diğer füze Kıyam ise "radar boğma özelliği" ve "parça tesirli savaş başlığına" sahip.