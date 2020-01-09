İran saldırıda kullandığı füzeleri paylaştı! Dünyanın konuştuğu olayda dikkat çeken detay!
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran'ın Irak'taki ABD üssüne yaptığı füze saldırısının yeni detayları ortaya çıktı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, saldırıda kullanılan füzeleri paylaşırken ilk kez bu kadar gelişmiş silahlarla ABD üssünün vurulduğunu söyledi. Haberde ayrıca ABD hava savunma sistemlerinin füzeleri saptamakta başarısız olduğu kaydedildi.
İran devlet televizyonları 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürerken ABD hiçbir askerinin zarar görmediğini açıklamıştı.
Tasnim haber ajansı, Çarşamba günkü saldırıda ABD askeri üslerindeki savunma sistemlerinin İran'ın fırlattığı füzeleri önceden saptayamadığını öne sürdü ve fırlatılan füzelerin detaylarını paylaştı. Ajansın haberinde, İran'ın askeri operasyonda ilk kez böyle sofistike füzeler kullandığı ifade edildi.