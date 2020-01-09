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  • 10.01.2020 01:07
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 01:07

i reddetti, 'nın başkenti Trablus'tan patlama sesleri geldi

, ve 'nın çağrısı yaptığı, ABD, , , ve BAE'nin desteklediği Hafter Trablus'u bombaladı. Ateşkes çağırısını kabul etmediğini duyuran , yeniden 'nın başkenti Trablus'u hedef aldı.

Ateşkesi reddetti, Trablus'u hedef aldı

'nın doğusundaki darbeci milis lideri 'in, ve 'nın ülkedeki taraflara cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı çağrısını reddetmesinin ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

Libya'nın yasal yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı güçlerden yapılan açıklamaya göre, başkent merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ayn Zara bölgesine bir roket düştüğü ve yine bu noktalardaki Havalimanı yolu ve Kerimiye bölgesine Hafter milislerinin düzenlediği top atışı saldırısında sivillerin tehlike atlattığı belirtildi.



Hafter'in ateşkes kararını reddettiğini açıklamasından dakikalar sonra, başkent çevresinde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

Başkentteki meşru yönetim UMH ise ateşkes çağrısını ve krize çözüm için başlatılan diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

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