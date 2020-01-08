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  • 09.01.2020 05:21
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 05:21

'nın başkenti Trablus'taki havalimanına saldırdı

'e bağlı milisler başkent Trablus'taki tek sivil havalimanı Mitiga yakınını vurdu. Hafter’e bağlı olan Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Hafter Trablus'taki havalimanına saldırdı

'nın doğusundaki darbeci 'e bağlı milisler başkentin tek sivil havalimanı Mitiga yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'ne top atışı ve füze saldırısı düzenledi.

Akşam saatlerinden itibaren kentte çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Görgü tanıkları, yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'nin çok sayıda füze ve top atışıyla vurulduğunu paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırının, Başkan ve Devlet Başkanı 'in dün gerçekleştirdiği görüşmede yaptıkları çağrısının ardından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin bağlı olduğu darbeci Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



HAFTER UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN ETTİ
Darbeci General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan ve 218 TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü kapsayacak şekilde dün saat 17.00'den itibaren genişletildiği belirtildi.

Mismari, hava yolu şirketlerine söz konusu karara uyma ve uçaklarını riske atmama çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Ordusu 23 Kasım'da Trablus'un batısındaki El-Maya bölgesinden başlayıp Harp Okulu, doğuda Tacura, Karapoli ve Er-Rabıta yoluna kadar olan alanı uçuşa yasak bölge ilan etmiş ancak Mitiga Havalimanı'nı bu kapsamın dışında tutmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin bağlı olduğu darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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