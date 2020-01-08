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  • 08.01.2020 15:10
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 15:17

Son dakika: 'dan düşen uçak hakkında flaş karar: " verilmeyecek"

Son dakika haberine göre, ve arasındaki gerilim artıyor. İran, başkent Tahran’da düşen Havayolları’na ait yolcu uçağının sunu ABD şirketi olan Boeing’e vermeyeceğini duyurdu.

Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, Havayolları'na ait yolcu uçağının sunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti.

İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

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