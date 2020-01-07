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  • 08.01.2020 06:36
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 07:24

Son dakika: Havayolları'na ait uçak 'da düştü

'da Havayollarına ait tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz yok. Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkan uçağın içinde 180 kişi vardı.

İran'da 180 kişiyi taşıyan uçak düştü!

Hava Yollarına ait tipi yolcu uçağı, ın başkenti Tahra'nın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukraynanın başkenti Kieve gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahra'na yakın Parand bölgesinde düştü.

Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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