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  • 08.01.2020 07:08
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 07:22

'ın 'yi vurmasının ardından dikkat çeken yasak

'ın füzeli saldırısının ardından ( Amerikan sivil havayolu şirketlerinin , İran, Basra Körfezi ve Umman Körfezi hava sahasındaki uçuşlarını yasakladı.

İran'ın ABD'yi vurmasının ardından dikkat çeken yasak

( yaptığı açıklamada, ABD ve arasındaki artan gerilim ortamında sivil uçakların "yanlış hedef tanımlamalarına" maruz kalma riskinin olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, kısıtlamaların, "Orta Doğu'da artan askeri hareketlilik ve siyasi gerilimlerin Amerikan sivil havacılık faaliyetleri açısından oluşturduğu olası riskler" nedeniyle getirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Salı gecesi, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava operasyonunda öldürülmesine misilleme olarak 'ta ABD askerlerinin bulunduğu en az iki üssü balistik füzelerle vurmuştu.

NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. ABD yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 füze saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.
Pentagon yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.

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