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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 05:58

Son dakika: üslerini vurdu! Sıcak detaylar dakika dakika TAKVİM'de...

, üslerini vurdu... Tüm dünya gözünü 'ya çevirdi. ve , 'taki hava üslerinin vurulduğunu doğrularken, ABD Başkanı Trump da ekibini acil toplantıya çağırdı. Gelişmelerin sıcak detaylarını dakika dakika takvim.com.tr'den edebilirsiniz...

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Saat 2.28: Devrim Muhafızları Ordusu, 'nin 'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saat 2.58: Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Saat 3.09: İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

Saat 3.22: , İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.



Saat 4.48: İran Telekomünikasyon Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi ABD'nin Irak'taki füze saldırısının ardından "Bölgemizden defol!" tweeti attı.

Saat 5.38: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Irak'taki ABD üssünün vurulmasının ardından ilk açıklama geldi. Zarif, "Savaş istemiyoruz ama kendimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Orantılı bir karşılık verildi ve tamamlandı. Savaş peşinde değiliz ancak her türlü saldırganlığa karşılık vereceğiz



Saat 5.50: ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. . Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.

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