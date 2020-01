AHaber CANLI YAYIN



Saat 2.28: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saat 2.58: Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Saat 3.09: İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

Saat 3.22: Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.







Saat 4.48: İran Telekomünikasyon Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi ABD'nin Irak'taki füze saldırısının ardından "Bölgemizden defol!" tweeti attı.



Saat 5.38: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Irak'taki ABD üssünün vurulmasının ardından ilk açıklama geldi. Zarif, "Savaş istemiyoruz ama kendimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Orantılı bir karşılık verildi ve tamamlandı. Savaş peşinde değiliz ancak her türlü saldırganlığa karşılık vereceğiz







Saat 5.50: ABD Başkanı Trump, İran'ın balistik füzelerle ABD üslerine yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. . Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.