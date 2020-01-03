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  • 03.01.2020 21:02
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 22:01

Rusya'ya böyle açıkladı! "Savunma amaçlı bir hamle"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Rus, Fransız, Pakistan ve Afganistan üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Pompeo'nun, Rus mevkidaşı Lavrov'a Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının "bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik yakın gelecekteki saldırılara binaen savunma amaçlı" bir hamle olarak yapıldığını ve ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı belirtildi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Orgeneral Kamer Cavid Bajva ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştüğünü açıkladı.

SAVUNMA AMAÇLI BİR HAMLE
Açıklamada, Pompeo'nun, Rus mevkidaşı Lavrov'a Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının "bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik yakın gelecekteki saldırılara binaen savunma amaçlı" bir hamle olarak yapıldığını ve ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı belirtildi.

Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşen Pompeo'nun, tehdidine karşı Avrupa Birliğiyle (AB) ortak mücadelenin önemine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajva ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede ise İran'ın bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarını, personellerini ve tesislerini korumakta kararlı olduğuna dikkati çektiği ifade edildi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

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