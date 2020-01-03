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  • 03.01.2020 11:24
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 11:34

'dan flaş açıklama: savaş gemileri püskürtüldü

’ın Ortadoğu’daki en önemli komutanı ’nin tarafından öldürülmesiyle başlayan gerilim giderek tırmanıyor. İran’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Rus, Çin ve İran gemileri Hint Okyanusu'ndaki tatbikat alanına girmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri Donanmasını geri püskürttü.

İran: ABD savaş gemileri püskürtüldü

haber ajanslarına göre, Rusya, Çin ve İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ortak tatbikatları olağandışı bir olaya sahne oldu. savaş gemilerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikat alanına girmeye çalıştığı bildirildi, ancak Rus, Çin ve İran Donanması'nın karşı önlemleri nedeniyle acilen rotalarını değiştirmeye ve atış alanından kaçmaya zorlandıkları ifade edildi.

"AMAÇ ASKERİ TATBİKATI BOZMAK"
İran Donanması Amiral Hossein Hunzied, "İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatları sırasında Amerikalılar, iki müttefikimizle yürüttüğümüz ortak askeri tatbikatı bozmayı amaçlayan girişimde bulundular" dedi.

AMERİKAN ASKERİ GEMİLERİ BÖLGEYİ TERK ETTİ
Resmi olmayan kaynaklara göre, Rusya, Çin ve İran Donanması gemileri Amerikan savaş gemilerine doğru ilerledi, bununla birlikte Amerikan askeri gemileri acilen bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İRAN VURURUZ
İran tarafının, ortak tatbikat alanını ihlal eden gemilerin, uçakların ve insansız hava araçlarının, uyarıldığı ve askeri araçlarla vurulacağına ilişkin acil bir durum açıklaması yayınladığı bildirildi.

ABD'nin bu tür eylemlerinin kışkırtıcı olduğunu ifade eden Uzmanlar, ana amaçlarının ortak askeri tatbikatlar programını bozmak olduğunu söyledi.

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