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  • 03.01.2020 20:40
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 20:42

'ya 3 bin 500 asker gönderdi

'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha ’ya sevk ettiği bildirildi.

ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından 'nin 'ya 3500 asker gönderdiği öğrenildi.

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