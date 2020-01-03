ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından ABD'nin Orta Doğu'ya 3500 asker gönderdiği öğrenildi.
Detaylar geliyor...
Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından ABD'nin Orta Doğu'ya 3500 asker gönderdiği öğrenildi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.