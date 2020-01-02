Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD ile İran karşı karşıya geldi... ABD'nin Irak ve Suriye'deki Hizbullah Tugayları üslerini bombardımana tutması, İran'ı sinirlendirdi. Desteklediği Haşdi Şabi milisi olan binlerce göstericiyi ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne gönderdi. Göstericiler, binayı ateşe verdi. Büyükelçi ve çalışanlar, canlarını zor kurtarırken, Pentagon bölgeye 750 deniz piyadesinden oluşan özel bir birlik gönderdi.
ABD askerleri, binayı korumaya alırken, Kasım Süleymani'nin yönlendirdiği bildirilen göstericilerin, geri çekildiği öğrenildi.
Trump yaptığı açıklamada, "Irak'taki ABD Büyükelçiliği emniyette. Muhteşem savaşçılarımız dünyadaki en ölümcül askeri ekipmanla anında bölgeye gönderildi. Ben barışı seviyorum. İran da barışı herkesten daha fazla istemeli" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.