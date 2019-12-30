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  • 30.12.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 18:39

ABD basını dünyaya böyle duyurdular: Cephede işler değişecek

ABD basını, Türkiye'nin 'ya asker göndermesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trablus'u kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Bu durumun aylar sonra ilk kez cephe hattında değişikliklere neden olacağı ifade edildi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir davet olursa Libya'ya asker göndeririz" açıklaması tüm dünyada merak uyandırırken, 30 Aralık Pazartesi (bugün) günü TBMM Başkanlığına sunulan 'ya asker gönderme tezkeresi, dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Tezkere 2 Aralık'ta Meclis Kurulu'na gelerek oylanacak.

CEPHE HATTI DEĞİŞİR
Washington Post'ta (WĞ) yer alan haberde, TBMM'de görüşülecek Libya tezkeresine dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) resmi talebi sonrası ülkeye asker göndermesiyle Erdoğan'ın başkent Trablus'u kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Türk birliklerinin Libya'ya gitmesini, "Hafter tarafındaki Rus paralı askerlerine bir yanıt" şeklinde değerlendirildiği haberde, bunun aylar sonra ilk kez cephe hattında değişikliklere neden olacağı ifade edildi.

HAFTER'E MISIR, BAE VE FRANSA'DAN KAYNAK
BM'nin yanı sıra, ABD, Türkiye ve Katar gibi ülkeler, ülkedeki meşru yönetim olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) görüyor. Ancak yakın tarihli bir BM raporuna göre, terörist Hafter'in eylemlerine Mısır, BAE, Fransa ve Ürdün tarafından kaynak sağlanıyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ülkede, çatışmaların şiddetlenmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasının olması bekleniyor.

ABD BELİRSİZLİĞİ
Washington Post'un haberine göre, ülkenin bu hale gelmesinde ABD'nin isyancılara ve destekçilerine karşı net bir tavır sergilememesi de var. Çünkü resmi olarak Trablus hükümetini tanıyan Trump, telefonla Hafter'le görüşebiliyor. Trump, Perşembe günü Hafter'in en büyük destekçilerinden Mısır diktatörü Sisi ile görüştü.

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