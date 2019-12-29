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Tezkere öne çekildi

Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak'ta gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Tezkere öne çekildi
Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak'ta gerçekleştirilebileceği bildirildi

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