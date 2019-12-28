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  • 28.12.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 15:41

Son dakika: 'daki güçleri Zaviye kentinde mühendislik enstitüsünü bombaladı

'da darbeci General Halife güçlerine ait savaş uçakları, ülkenin batısında yer alan Zaviye kentindeki Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne hava saldırısı düzenledi.

Hafter güçlerinden bombalı saldırı

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, milislerine ait uçakların, Zaviye kentinde bulunan Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada saldırıya ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, ülkenin batısında yer alan Zaviye kentindeki yerleşim bölgelerine 26 Aralık'ta düzenlediği saldırıda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Dün ise başkent Trablus ve Misrata'da yüzlerce kişi, darbeci generalin saldırılarına karşı sivil devletin korunması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Zaviye, darbeci Hafter'in saldırı emrine karşı Trablus'u korumak için seferberlik ilan eden kentler arasında yer alıyor.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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