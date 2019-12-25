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  • 26.12.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 00:08

Arap Birliği'nden skandal Türkiye çıkışı!

Türkiye düşmanı Arap Birliği Genel Sekreteri , bir kez daha skandal sözlere imza attı. Türkiye hakkındaki küstah açıklamalarına devam eden Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Arap Birliği'nden skandal Türkiye çıkışı!

Arap Birliği'nden, ve Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalar geldi. Birliğin Genel Sekreteri Ahmet 'ın, Türkiye hakkındaki skandal sözleri uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve 'nde bir sempozyumda konuşan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.

GAYT'IN SÖZLERİNİ İSRAİL BASINI BİLE ELEŞTİRDİ
basını Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu'da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri'nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, "Pers ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihte bölgeyi domine etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve İran'ın Suriye ve Irak üzerinde etkisi olması bir anomali değil" şeklinde gelişmeyi değerlendirdi.

BARIŞ PINARI'NA DA KARŞIYDI
Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.

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