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  • 12.10.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 17:42

'na ilişkin küstah yorum

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, 'nin 'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı 'na ilişkin küstah bir yorumda bulundu. Ahmet Ebul Geyt harekatı "egemenliğe saldırı" olarak nitelendirdi.

Arap Birliği'nden küstah yorum!

Arap Birliği, 'nin Kuzey 'ye yönelik düzenlediği 'nın ardından 'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt; Türkiye, bölgedeki tek amacının terör koridorunu temizlemek olduğunu defalarca dile getirmesine rağmen Harekatı 'egemenliğe saldırı' olarak yorumladı. Arap Birliği daha önce yaptığı açıklamada da operasyonu 'kabul edilemez' bulduklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerde Suriye rejiminden hiçbir kuvvet olmamasına rağmen Barış Pınarı Harekatı'na 'istila' deme küstahlığını gösteren Genel Sekreter, Türkiye'nin operasyonunu kınadı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN KÜSTAH YORUM
Bölgenin yıllardır terör örgütü PKK/'nin işgali altında olmasına ses çıkarmayan Arap Birliği, Türkiye'nin oluşturmak maksadıyla girdiği Fırat'ın doğusundaki harekatla ilgili olarak, "Bu bir Arap devletinin topraklarını istila edip egemenliğine saldırmaktır" yorumunda bulundu.

Arap Birliği'nin dönem başkanı 'ın Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim de Türkiye'nin barışçıl operasyonunu kınama gafletinde bulundu. Ali el-Hakim, 2011'de üyelikten çıkarılan Suriye'nin birliğe yeniden alınması çağrısını da yaptı.

ARAP BİRLİĞİ NEDİR?
Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu bir ittifak topluluğu olarak biliniyor. Birlik Mısır, Irak, , , ve Suriye tarafından 22 Mart 1945'te Mısır'ın başkenti Kahire'de kuruldu.

7 ülkenin kuruluşundan itibaren yer aldığı daha sonra katılımlarla sayının 22'ye yükseldiği toplulukta ana üyelerin yanı sıra daimi gözlemci ülkeler de yer alıyor.

Arap Birliği'ne üye olan ülkeler;

Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Filistin, Cibuti, Komorlar

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