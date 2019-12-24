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  • 25.12.2019 01:06
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 01:06

'daki sığınmacı çocukları kul etmeye yanaşmıyor

() Komisyonu'nun tüm Avrupa ülkelerine yaptığı 'daki sığınmacı çocukların kabul edilmesi çağrısına sıcak bakmıyor. Alman Haber Ajansı DPA da AB Komisyon'undan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, ''Komisyon Yunanistan'daki zor durum nedeniyle endişeli.'' ifadesine yer verdi.

Almanya'nın sığınmacı çocuklara bile insafı yok!

() Komisyonu'nun tüm Avrupa ülkelerine yaptığı 'daki sığınmacı çocukların kabul edilmesi çağrısına sıcak bakmıyor.

AVRUPAİ ÇÖZÜM ARIYORUZ
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer haftalık basın brifinginde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu konunun geleceği için Avrupai çözüm arıyoruz. Almanya bunu tek başına yapamaz." ifadesini kullanarak, çağrıya sıcak bakmadıklarını belirtti.

Alman Haber Ajansı DPA da AB Komisyon'undan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, ''Komisyon Yunanistan'daki zor durum nedeniyle endişeli.'' ifadesine yer verdi.

Haberde AB Komisyonu tarafından Yunanistan'daki sığınmacı çocukların Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmeleri çağrısında bulunulduğu hatırlatıldı.

Sözcünün ayrıca 5 bin 276 çocuktan 3 binini hala bir sığınmacı kampına alınamadığından yakınarak, durumun vahim olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

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