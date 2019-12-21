Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 21.12.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 17:42

Son dakika: 'den flaş açıklaması!

Reuters haber ajansına konuşan 'li yetkili, Washington yönetiminin 'nin de kabul ettiği 'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, desteğiyle hareket eden terörist 'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.

ABD'den flaş Libya açıklaması!

Reuters haber ajansına konuşan 'li yetkili, Washington yönetiminin 'nin de kabul ettiği 'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, desteğiyle hareket eden terörist 'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD'den flaş Libya açıklaması!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri