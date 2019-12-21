Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkili, Washington yönetiminin BM'nin de kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, Rusya desteğiyle hareket eden terörist Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.

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