Bugünkü
Takvim

İsveçli Christiana Doctare'den Ödül Komistesi'ne tokat gibi ders

İsveçli Christiana Doctare, Sırp katilleri savunan Handke’ye Nobel verilmesine tepki gösterdi. 1988’de aldığı ödülünü iade etti: Soykırımı inkar eden biriyle aynı ödülü paylaşamam. 'nden utanıyorum.

'No'bel
Bosna katliamını birebir gördüm. Soykırıma bizzat şahit oldum. Sırp katillerin vahşetini unutamam.



Soykırımı inkar eden biriyle aynı ödülü paylaşamam. 'nden utanıyorum.



KANLI NOBEL!
Tartışmalı Nobel'i alan Handke'yi Sırplar'a desteği yüzünden eleştiren İtalyan gazeteci Grüner'in, 1999'da 'da öldürüldüğü ortaya çıktı



Grüner(Solda)

Yazar 'nin Nobel'iyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre İtalyan gazeteci Gabriel Grüner, Sırplar'a destek çıkan Handke ile Şubat 1996'da Paris'te kavga etti. Boşnaklar'ı savunan Grüner, 13 Haziran 1999'da Kosova'da öldürüldü. Saldırının nedeni hala aydınlatılamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİsveçli Christiana Doctare'den Ödül Komistesi'ne tokat gibi ders
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri