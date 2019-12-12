İsveçli Christiana Doctare'den Ödül Komistesi'ne tokat gibi ders

Bosna katliamını birebir gördüm. Soykırıma bizzat şahit oldum. Sırp katillerin vahşetini unutamam.
Soykırımı inkar eden biriyle aynı ödülü paylaşamam. İsveç Akademisi'nden utanıyorum.
KANLI NOBEL!
Tartışmalı Nobel'i alan Handke'yi Sırplar'a desteği yüzünden eleştiren İtalyan gazeteci Grüner'in, 1999'da Kosova'da öldürüldüğü ortaya çıktı
Grüner(Solda)
Yazar Peter Handke'nin Nobel'iyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre İtalyan gazeteci Gabriel Grüner, Sırplar'a destek çıkan Handke ile Şubat 1996'da Paris'te kavga etti. Boşnaklar'ı savunan Grüner, 13 Haziran 1999'da Kosova'da öldürüldü. Saldırının nedeni hala aydınlatılamadı.
Soykırımı inkar eden biriyle aynı ödülü paylaşamam. İsveç Akademisi'nden utanıyorum.
KANLI NOBEL!
Tartışmalı Nobel'i alan Handke'yi Sırplar'a desteği yüzünden eleştiren İtalyan gazeteci Grüner'in, 1999'da Kosova'da öldürüldüğü ortaya çıktı
Grüner(Solda)
Yazar Peter Handke'nin Nobel'iyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre İtalyan gazeteci Gabriel Grüner, Sırplar'a destek çıkan Handke ile Şubat 1996'da Paris'te kavga etti. Boşnaklar'ı savunan Grüner, 13 Haziran 1999'da Kosova'da öldürüldü. Saldırının nedeni hala aydınlatılamadı.
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