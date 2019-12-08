Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.12.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 23:00

: Biz onlara Türkiye'ye karşı sizi savunacağız demedik

ABD , "Biz hiçbir noktada, "Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız" demedik. Onlara hiçbir zaman, "Sizi, 70 yıldır NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı savunacağız" demedik. Bugün bu ortaklığın sınırlarını çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD'den YPG/PKK'lıları ağlatacak sözler
Bölgede oluşturulması planlanan terör koridorunu yıkan Mehmetçik, Amerika'nın ve İsrail'in üzerinden yaptığı planları tamamen çökertti. Türkiye'nin hem sahada hem de masadaki gücü başta ABD olmak üzere birçok ülkeye geri adım attırdı.


"ONLARA HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE'YE KARŞI SİZİ SAVUNACAĞIZ DEMEDİK"
ABD Savunma , Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Esper, "Suriye'den asker çekmeniz karşısında terk edildiklerini hisseden Kürtlere (PKK/YPG) ne söylüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Biz hiçbir noktada, "Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız" demedik. Onlara hiçbir zaman, "Sizi, 70 yıldır NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı savunacağız" demedik. Bugün bu ortaklığın sınırlarını çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMark Esper: Biz onlara Türkiye'ye karşı sizi savunacağız demedik
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri