Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.12.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:50

Son dakika: /'dan 'de kalleş saldırı

Son dakika... 'nin ilçesinde terör örgütü / tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: YPG/PKK'dan Azez'de kalleş saldırı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri