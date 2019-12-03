Son dakika... Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKKSuriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesindeki sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, 9 sivilin yaralandığı belirtildi.
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