YPG/PKK'lı teröristler Azez'deki sivillere saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez İlçesi'ne havan saldırısı düzenledi. Bir sivil yaşamını yitirdiği, 12 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.
- Güncel
- 04.12.2019
- Gazete
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