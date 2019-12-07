Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.08 04:02:55 39.5473 26.0450 7.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.08 02:55:47 38.8270 40.7958 5.0 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
2019.12.08 02:18:26 39.0185 33.8335 5.3 -.- 1.7 -.- EVREN (ANKARA) İlksel
2019.12.08 02:14:28 41.4808 19.4140 27.0 -.- 4.2 4.3 ARNAVUTLUK İlksel
2019.12.08 01:59:35 38.9620 33.8705 5.3 -.- 1.4 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.12.08 01:56:37 38.9563 33.7485 3.8 -.- 1.5 -.- DEMIRCIOBASI-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.12.08 01:38:04 36.2805 28.9102 10.6 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.08 00:07:02 35.1952 23.8582 4.5 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 23:42:41 36.3900 33.1493 12.4 -.- 1.3 -.- BOLYARAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.12.07 23:30:43 40.5737 28.9532 6.5 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.08 04:02:55 39.5473 26.0450 7.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.08 02:55:47 38.8270 40.7958 5.0 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
2019.12.08 02:18:26 39.0185 33.8335 5.3 -.- 1.7 -.- EVREN (ANKARA) İlksel
2019.12.08 02:14:28 41.4808 19.4140 27.0 -.- 4.2 4.3 ARNAVUTLUK İlksel
2019.12.08 01:59:35 38.9620 33.8705 5.3 -.- 1.4 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.12.08 01:56:37 38.9563 33.7485 3.8 -.- 1.5 -.- DEMIRCIOBASI-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.12.08 01:38:04 36.2805 28.9102 10.6 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.08 00:07:02 35.1952 23.8582 4.5 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 23:42:41 36.3900 33.1493 12.4 -.- 1.3 -.- BOLYARAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.12.07 23:30:43 40.5737 28.9532 6.5 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
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