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  • 08.12.2019 05:27
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 05:27

Son dakika: 'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre 'ta bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk'ta bir deprem daha!
'ta bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.08 04:02:55 39.5473 26.0450 7.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.08 02:55:47 38.8270 40.7958 5.0 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
2019.12.08 02:18:26 39.0185 33.8335 5.3 -.- 1.7 -.- EVREN (ANKARA) İlksel
2019.12.08 02:14:28 41.4808 19.4140 27.0 -.- 4.2 4.3 ARNAVUTLUK İlksel
2019.12.08 01:59:35 38.9620 33.8705 5.3 -.- 1.4 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.12.08 01:56:37 38.9563 33.7485 3.8 -.- 1.5 -.- DEMIRCIOBASI-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.12.08 01:38:04 36.2805 28.9102 10.6 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.08 00:07:02 35.1952 23.8582 4.5 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 23:42:41 36.3900 33.1493 12.4 -.- 1.3 -.- BOLYARAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.12.07 23:30:43 40.5737 28.9532 6.5 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

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