Ronaldo ve Buffon Arnavutluk'taki depremzede çocuklara imzalı forma hediye etti İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'da forma giyen Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, Arnavutluk'ta meydana gelen depremde balkondan atlayıp sağ kurtulan iki çocuğa imzalı formalarını hediye etti.

Arnavutluk depreminden sağ çıkan Aurel ve Alesjo, Roma'ya maça gitti. Juventus'un yıldızları ile bir araya geldi. TÜM MANŞETLER