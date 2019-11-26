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Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

26.11.2019 09:40 - Son Güncelleme: 26.11.2019 11:08
Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor.

Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Depremler sebebiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

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