Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.11.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 19:39

Meclis Başkanı duyurdu: i İsrail sini çökertebilir

Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, ülkede devam eden inin İsrail sinde çöküşe neden olabileceği uyarısında bulundu. İsrail'de bu yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere 2 erken seçim yapılmasına rağmen koalisyon hükümeti kurulamadı.

İsrail ekonomisi çöküş sinyali verdi

'de koalisyan i devam ediyor.

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, ülkede devam eden krizinin İsrail sinde çöküşe neden olabileceği uyarısında bulundu.

Edelstein, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan 'nun partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı'nın kurmaylarının iki parti arasında tıkanan koalisyon görüşmelerine yeniden başlanmasını ele almak amacıyla bu akşam bir araya geleceklerini belirtti.

Koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini dile getiren Edelstein, "Herkes İsrail'in sosyal ve ekonomik çöküşe yol açabilecek idari olağanüstü hal durumunun ortasında olduğunun farkında." dedi.

İsrail'in bir yıl içinde 3. kez seçime gitmesine engel olmak amacıyla Başbakan Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a üçlü görüşme önerdiğini ifade eden Edelstein, "İsrail siyaseti için gerçekçi olma zamanı. Liderlik ve korkaklık arasında seçim yapma zamanı." diye konuştu.

KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULAMIYOR
İsrail'de bu yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere 2 erken seçim yapılmasına rağmen koalisyon hükümeti kurulamadı.

Cumhurbaşkanı , 17 Eylül'deki seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevini önce Netanyahu'ya, daha sonra da Gantz'a verdi.

Her iki lider de koalisyonu kurmak için Meclis'in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğine ulaşamamaları üzerine görevi Rivlin'e iade etti.

Bunun üzerine Rivlin, 21 Kasım'da Meclis'i koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

İsrail tarihinde ilk kez koalisyon hükümeti kurulamaması nedeniyle bu görev Meclis'e verilmiş oldu.

Meclis, 11 Aralık'a kadar koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİsrail Meclis Başkanı duyurdu: Koalisyon krizi İsrail ekonomisini çökertebilir
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri