ABD'nin skandal kararının ardından Netanyahu'dan Yahudi yerleşim birimine ziyaret

Gush Etzion'da incelemelerde bulunan Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir kez daha teşekkür etti.