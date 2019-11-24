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  • 25.11.2019 05:27
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 05:27

'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde

'in güneyinde Vietnam sınırındaki 'nde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

O ülkede korkutan deprem!

'in güneyinde Vietnam sınırındaki 'nde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, özerk bölgeye bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı ise yaşanmadı.

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