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  • Son Güncelleme: 24.11.2019 00:58

Son dakika: 'da korkutan ! son depremler...

'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 'da 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Açıklamada depremin derinliğinin 5 km olduğu belirtildi.

O ilde korkutan deprem!

'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 'da 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Açıklamada depremin derinliğinin 5 km olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.24 00:27:34 40.7297 27.4912 12.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.24 00:22:47 38.8612 43.5747 5.0 -.- 3.3 3.4 AKCIFT-(VAN) REVIZE01 (2019.11.24 00:22:49)
2019.11.23 23:10:32 37.6257 26.8778 10.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.23 23:06:11 40.7567 28.4167 5.9 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.23 22:26:46 36.1497 28.6638 4.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.23 22:00:30 40.6180 29.1147 7.4 -.- 1.9 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 21:51:16 40.6552 28.8972 6.8 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 21:14:40 39.3417 28.2740 6.1 -.- 1.7 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.11.23 20:04:42 37.1097 28.9492 4.8 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.11.23 20:04:21 36.0748 27.5555 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.23 19:56:47 38.8982 26.2028 10.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.23 18:39:04 36.8750 26.5105 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.11.23 18:39:04)
2019.11.23 17:22:54 38.6400 31.5027 2.1 -.- 2.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

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