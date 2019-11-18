Gerçekte 'Trump' filmde 'Trumball' | Bu senaryo rastlantı mı?





Hollywood 2019 yapımı Angel Has Fallen filmi ile ABD başkanına suikasti ve komplo girişimini konu alan bir filme imza attı.





BU SENARYO RASTLANTI MI?

Filmde komplonun fitilini ateşleyen olay ABD başkanının bazı ülkelerde görev yapan ABD askerlerini geri çekme kararı.







Silah lobileri savaş çarklarının dönmeye devam etmesi için ABD başkanını ortadan kaldırmaya karar veriyor ve olaylar birbirini izliyor.





TRUMP'IN ASKER ÇEKME KARARI

Filmin gerçek hayatta ABD Başkanı Trump'ın asker çekme kararıyla aynı dönemde vizyona girmesi ise dikkat çekiyor.