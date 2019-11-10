Trump, Twitter hesabından, İran'da alıkonulduğunu ifade ettiği bir FBI ajanı ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda açıklama yaptı.

Donald Trump, "İran'ın, 12 yıldır kayıp olan, alıkoyduğu FBI ajanı Robert A. Levinson'ı ABD'ye teslim etmesi oldukça olumlu bir adım olur. İran aynı zamanda gelen bilgiler doğrultusunda uranyum zenginleştiriyor. Bu çok kötü bir adım." ifadesini kullandı.