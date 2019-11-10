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  • 11.11.2019 07:21
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 07:28

Trump, 'dan ajanı 'ın 'ye teslim etmesini istedi

Başkanı , 'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği ajanı 'ın, ABD'ye teslim edilmesinin "olumlu bir adım" olacağını vurgulayarak, uranyum zenginleştirilmesinin ise "çok kötü bir adım" olduğu uyarısında bulundu.

Trump'tan İran'a FBI ajanı çağrısı |

Trump, Twitter hesabından, 'da alıkonulduğunu ifade ettiği bir ajanı ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda açıklama yaptı.

, "İran'ın, 12 yıldır kayıp olan, alıkoyduğu FBI ajanı Robert A. Levinson'ı ABD'ye teslim etmesi oldukça olumlu bir adım olur. İran aynı zamanda gelen bilgiler doğrultusunda uranyum zenginleştiriyor. Bu çok kötü bir adım." ifadesini kullandı.

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