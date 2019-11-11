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  • 11.11.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 15:33

İşte Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'i istifaya zorlayan süreç

ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimleriyle başlayan, 3 kişinin ölümü ve 383 kişinin yaralandığı şiddet eylemleri ve protestolara yol açan kriz, Devlet Başkanı 'in 10 Kasım'da istifasıyla sonuçlandı. İşte Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'i istifaya zorlayan süreç.



Bolivya halkının 2016'da düzenlenen referandumda, ülkeyi Ocak 2006'dan bu yana yöneten Morales'in dördüncü dönem görev yapmasına hayır demesine karşı, Kasım 2017'de Bolivya Adalet Yüksek Mahkemesi, hiçbir devlet dairesinde dönem sınırlaması olmadığı kararını vererek Morales'in 2019 seçimlerine katılmasına olanak verdi.

Seçimin ilk turu 20 Ekim'de düzenlenen Bolivya'da bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en yakın rakibine yüzde 10 fark atarak en az yüzde 40 oy alması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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Her ülkede CIA parmağı var

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cevapla 11.11.2019 15:48
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