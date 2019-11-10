Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Bununla birlikte, Bolivya'da evi yakılan ve ailesi saldırıya uğrayan Madencilik Bakanı Cesar Navarro ve Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda'nın yanı sıra Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez ve iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi'nden üç milletvekili istifa etti.

ORDU İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.

Okuduğu bildiriyle Morales'i istifaya davet eden Kaliman, bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."