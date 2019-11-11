Bolivya’da flaş gelişme! Evo Morales’in evi basıldı, hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti. 13 yıldır ülkeyi yöneten 60 yaşındaki Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklarken, yenilenecek Yüksek Seçim Mahkemesi ile yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

11.11.2019 11:20 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





